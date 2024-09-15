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١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ م

الحـوثي: اليوم دخلنا المرحلة الخامسة من التصعيد ضد "اسرائيل" ومعركتنا في البحار في غاية التأثير

الحـوثي: اليوم دخلنا المرحلة الخامسة من التصعيد ضد "اسرائيل" ومعركتنا في البحار في غاية التأثير

أعلن قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك بدرالدين الحـوثي، ان عملية اليوم التي نفذتها القوات الصاورخية اليمنية بصاروخ يمني متطور جديد هي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك بدرالدين ال الحـوثي خلال خطاب له بمناسبة احتفالات ذكرى مولد النبوي(ص): "عملية اليوم التي نفذتها القوات الصاورخية اليمنية بصاروخ يمني متطور جديد هي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الكيان الصهيوني.

وأكد قائد حركة انصارالله: "القادم أعظم بإذن الله تعالى، وتواصل قواتنا معركتها في البحار وهي عمليات ناجحة وفي غاية التأثير"، 

وقال: "نؤكد ثبات شعبنا على موقفه المبدئي الجهادي في مواجهة الطاغوت والاستكبار، وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة"،

وأوضح السيد بدرالدين الحوثي: "عملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ 2040 كلم"، مؤكدا: "نواصل التنسيق مع المقاومة في غزة والتي هي محور الجهاد".

يتبع...

رمز الخبر 1948534

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