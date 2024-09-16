بزشكيان: هدفنا الرئيسي يكمن في الوحدة والتماسك والوئام في الأمة الإسلامية جمعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "مسعود بزشكيان"، رئيس بلادنا، في مذكرة باللغتين الكردية والعربية على شبكة "إكس" الاجتماعية: "كانت الأهداف التي سعينا لتحقيقها خلال رحلتنا التي استمرت ثلاثة أيام إلى دولة العراق المجاورة الصديقة هي: رؤية الوحدة والتماسك والتضامن.

وتابع: تم خلال هذه الرحلة التوقيع على 14 اتفاقية تعاون بين إيران والعراق. أولويتنا العاجلة هي التوصل إلى لغة ورؤية مشتركة في العلاقات الثنائية بين البلدين. وعقدت اجتماعات جيدة في العراق، مما يؤدي إلى مزيد من التضامن بين البلدين.

وقال الرئيس: هدفنا الأساسي هو الوحدة والتماسك والوئام في الأمة الإسلامية جمعاء.

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