بزشكيان: عدم الوحدة هي التي جعلت الكيان الصهيوني يتجرأ ويقتل النساء والاطفال الابرياء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شدد في اجتماع له مع علماء السنة على حاجة وأهمية الوحدة بين جميع الأعراق والمذاهب لحل مشاكل البلاد.

وأضاف أنه عندما تحدث خلافات بيننا على أعلى المستويات في إدارة البلاد أو بين المجموعات العرقية، فلن ننجز أي شيء وسنفشل جميعا.

وأشار إلى أن الخلافات هي التي أدت إلى التورط وجعلت الكيان الصهيوني يتجرأ بقتل النساء والاطفال الفلسطينيين الابراياء والمضطهدين والذين هم شرف الأمة الاسلامية.

واوضح بزشكيان انه وفقا لعقائدنا الدينية فان حل الخلافات وخلق الوحدة بيننا له الاولوية على الصلاة والصيام ونحن في الحكومة الرابعة عشرة حاولنا تطبيق هذا الامر عمليا وسنستمر في هذه المسار.

واعتبر بزشكيان ان اعظم معروف هو الوحدة والانسجام واخطر شر هو التفرقة والخلاف لاننا عندما نغرق في خلافاتنا يستفرد الكيان المجرم بقتل النساء والابرياء في ظل صمت مدقع منا.

ولفت بزشكيان إلى أنه على الرغم حتى اليوم لم تكن هناك شخصية سنية بين اعضاء الحكومة ولكن اليوم احد نواب الرئيس من السنة وسنحاول على اختيار الاشخاص المؤهل بغض النظر عن العرق والدين واللهجة او الانتماءات.

وتابع دعونا في اسبوع الوحدة نعمل باخلاص لحل الخلافات وتعزيز الوحدة والوئام ونقضي على الفقر والتمييز ووالظلم والفساد والرشوة لان فرصة حل المشاكل من اعظم النعم التي وهبنا اياها الله وعلينا ان نكون حريصيين جدا لعدم الاجحاد بها.

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