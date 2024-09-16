غروسی یعرب عن امله في لقاء مع الرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رافائيل غروسي إنه يأمل في إجراء محادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطمأنة المجتمع الدولي بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

انطلقت الدورة العادية الثامنة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الاثنين.

وناقش ممثلو الدول الأعضاء مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن النووي في أوكرانيا، وتنفيذ الضمانات بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، فضلاً عن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط.

ويقام الحدث بشكل سنوي في مركز فيينا الدولي، وسيستمر حتى 20 سبتمبر/أيلول.

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