فی يوم الشعر والأدب الفارسي.."شهريار"؛ شاعر الحداثة والابتكار وذامكانة عالية في قلوب القراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم هو يوم إحياء ذكرى شاعر إيران الحكيم والغالي البروفيسور محمد حسين شهريار، ويوم الشعر والأدب الفارسي. وفي هذا التقرير سنطرق الى مميزات هذا الشاعر العبقري الايراني الشهير.

في أعماق روح فارسية نبضت حياة شاعر، حفر اسمه بأحرف من نور في سماء الأدب الفارسي. محمد حسين شهريار، ذلك العاشق المتيم بالجمال والحياة، الذي نسج من حروفه لوحات شعرية خلابة، رسم فيها أحلامه وأوجاعه، وصور لنا جمال الطبيعة وبساطة الإنسان.

حياة الشاعر الفذ محمد حسين شهريار

محمد حسين شهريار، ذلك الاسم الذي ارتبط بالشعر الفارسي الأصيل، والذي ترك بصمة واضحة في الأدب الإيراني والعالمي. لقد كانت حياته رحلة مليئة بالإبداع والإلهام، حيث نسج من خيوط أحاسيسه وأفكاره لوحات شعرية خلابة.

نشأة الشاعر

ولد شهريار في عام 1906 في مدينة تبريز الإيرانية، وهي مدينة عريقة تتميز بتاريخها الثقافي الغني. نشأ في بيئة أدبية، حيث شجعته عائلته على حب الشعر والقراءة. تأثر بجمال الطبيعة في تبريز، وبساطة أهلها، مما ترك بصمة واضحة في شعره.

لم يقتصر شغف شهريار بالشعر على القراءة، بل امتد إلى الكتابة والتأليف. بدأ بنظم الشعر في سن مبكرة، وسرعان ما لفتت قصائده انتباه محبيه. درس في جامعة تبريز، وتعمق في دراسة الأدب والشعر، مما زاد من ثقافته الشعرية.

أسلوبه الشعري الفريد

تميز شعر شهريار بالبساطة والعمق في آن واحد. استخدم لغة سلسة وواضحة، مع قدرة فائقة على التعبير عن المشاعر والأحاسيس المعقدة. تناول في شعره مواضيع متنوعة، من الحب والطبيعة إلى الدين والفلسفة. كما استخدم الصور الشعرية ببراعة، مما جعل قصائده حية نابضة بالحياة.

ترك شهريار إرثاً أدبياً غنياً، من أبرز أعماله ديوانه الشعري الذي ضم مجموعة كبيرة من القصائد والأشعار. كما اشتهرت قصيدته "حيدربابا" بشكل خاص، والتي تعتبر من روائع الشعر الفارسي.

أحدث شهريار نقلة نوعية في الشعر الفارسي المعاصر، حيث تجاوز القوالب التقليدية، وجدد في الأسلوب والموضوعات. أصبح قدوة للكثير من الشعراء الشباب، وألهمهم للإبداع والتجديد.

مكانته في قلوب القراء

لا يزال شعر شهريار يحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا. فقد استطاع أن يتجاوز حدود الزمان والمكان، ليصل إلى قلوب القراء من مختلف الأجيال. وترجمت قصائده إلى العديد من اللغات، مما جعل اسمه يتردد في أرجاء العالم.

حيدربابا؛ تحفة من تراث شهريار

قصيدة "حيدربابا" هي بلا شك من أبرز وأشهر قصائد الشاعر الإيراني محمد حسين شهريار. هذه القصيدة العاطفية والعميقة تجسد علاقة خاصة بين الشاعر وجبل حيدربابا، الذي يقع بالقرب من مسقط رأسه تبريز.

تدور أحداث القصيدة حول حوار خيالي بين الشاعر وجبل حيدربابا. يعبر الشاعر عن حبه الشديد للجبل، ويتحدث عن ذكرياته الجميلة المرتبطة به. يصف الجبل بأنه ملاذه الآمن، وصديقه الوفي الذي يستمع إلى أسراره وأحزانه.

لعبت قصيدة "حيدربابا" دوراً هاماً في شهرة شهريار، وانتشرت بشكل واسع في إيران وخارجها. وقد ترجمت إلى العديد من اللغات، وحظيت بإعجاب النقاد والقراء على حد سواء.

قصيدة "حيدربابا" هي أكثر من مجرد قصيدة، إنها رحلة عاطفية إلى أعماق النفس البشرية، وهي شهادة على قوة الشعر في التعبير عن أعمق المشاعر.

وفي يوم السابع عشر من أيلول، غاب نجم الشعر عن سماء الأدب، وانطفأت شمعة من شموع الإبداع، تاركًا خلفه إرثًا أدبيًا ثريًا. وقد دُفن في مقبرة الشعراء بتبريز، حيث يوارى جوار كبار الشعراء. تكريمًا لمكانته الرفيعة، أعلن المجلس الأعلى للثورة الثقافية يوم وفاته يومًا وطنيًا للشعر والأدب، إيذانًا ببدء احتفال سنوي يخلد ذكرى هذا الشاعر الفذ.

المصدر: وكالات

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