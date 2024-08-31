شاعر الحب والغزل؛ محمد علي بهمني في ذمة الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توفي الليلة الماضية الشاعر الايراني الشهير الأستاذ محمد علي بهمني في مستشفى "تنديس" بطهران.

على الرغم من أن الأطباء حاولوا تثبيت حالة الأستاذ محمد علي بهمني عن طريق إنعاش القلب في اللحظات الأخيرة، إلا أن العملية لم تنجح وتوفي الاستاذ حوالي الساعة 23:00 ليوم الجمعة.

وخرج هذا الشاعر الشهير من المستشفى في شهر يونيو من هذا العام بعد فترة من العلاج، ولكن في الأسبوع الماضي، وبسبب نوبة صرع، تم إدخاله مرة أخرى إلى قسم الرعاية الخاصة في المستشفى ومن ثم خضع لعملية جراحية، وبعد أيام قليلة من العملية الجراحية توفي.

إنه أحد أكثر مؤلفي الأغاني قدرة وفعالية في عصرنا المعاصر وأنشد الكثير في الحب والغزل وقد تعاون مع العديد من الفنانين في مجال الموسيقى وانشد للكثير منهم وفيما يلي بعضها: "خرچنگ‌های مردابی" (حبيب)، "رودخونها" (رامش)، "هواي حوا" (ناصر عبد اللهي)، "جه آتش ها" (همايون شجريان)، "برده نشين" (علي رضا قرباني).

هذا وأعلن المدير الثقافي والناطق الرسمي باسم "مقر تكريم محمد علي بهمني" في حديث لوسائل الإعلام أن مراسم تشييع الشاعر والكاتب الغنائي محمد علي بهمني ستقام اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد، الاول من سبتمر من أمام قاعة الوحدة في طهران.

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