اللواء سلامي: لا نخاف من الحرب والأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى اللواء حسين سلامي بهذه التصريحات في حفل افتتاح بعض مشاريع التنمية التي تنفذها قوات التعبئة الباسيج.

وقال قائد حرس الثورة الاسلامية إن الشهداء وتضحياتهم ضمنت بقاء البلاد والمؤسسة الإسلامية ضد أي تهديدات.

وأضاف: "لقد وضع الشهداء حداً كاملاً للخوف من القوى. لا أحد في إيران اليوم يخاف من أي عدو مهما كان مستوى قوته".

وأشار الى عملية الوعد الصادق التي نفذتها إيران ضد الكيان الصهيوني في إسرائيل وقال إن عامة الناس في إيران كانوا مسرورين بعد الضربات بينما كانت الحرب تلوح في الأفق.

وتابع "عندما تصبح الأمة كبيرة وقوية إلى الحد الذي يجعلها لا تخاف من الحرب، فإنها تصبح السبب في عدم قتال العدو معها".

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