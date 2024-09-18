السفارة الإيرانية في لندن: اغتيال وقتل المدنيين في لبنان ليس حادثا بل عمل إرهابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت سفارة بلادنا رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) وكتبت: يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ميتو ميلر إننا نطلب من إيران عدم استخدام أي حادث لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. النقطة الأساسية هي استخدام كلمة "حادثة"، أي أنه إذا تم اغتيال مسؤولين سياسيين مثل سفير دولة ما أو أطفال ومدنيين من قبل الكيان الإسرائيلي، فهو "حادثة"، أما إذا قام به الطرف الآخر، فهو إرهاب والدفاع المشروع عنه واجب.

وفجّر الكيان الصهيوني، أمس الثلاثاء، عدداً من أجهزة الاتصالات في لبنان في عمل إجرامي. وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له أن هذه المعدات التي كان يستخدمها عدد من العاملين في مختلف وحدات ومؤسسات حزب الله، "انفجرت بطريقة غامضة".

وقال بيان حزب الله: إن المؤسسات المعنية في حزب الله تجري تحقيقات أمنية وعلمية واسعة النطاق لمعرفة أسباب هذه الانفجارات المتزامنة، وتقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة المصابين في عدد من المستشفيات في مناطق مختلفة من لبنان.

وبحسب التقارير فإن هجمات الأمس خلفت 12 شهيداً (بينهم طفلان) ونحو 3 آلاف جريح. وقال وزير الصحة اللبناني قبل ساعات: قد نضطر إلى نقل بعض المصابين إلى المستشفيات المتخصصة للعلاج في الخارج.

وأدانت العديد من دول العالم الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وشددت على ضرورة خفض التوترات.

/انتهى/