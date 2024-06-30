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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٠٠ م

اثر مضايقة الجماعات المناهضة للثورة للناخبين؛

السفارة الإيرانية في لندن تقدم مذكرة احتجاجا لوزارة الخارجية البريطانية

السفارة الإيرانية في لندن تقدم مذكرة احتجاجا لوزارة الخارجية البريطانية

احتجت السفارة الإيرانية في لندن في مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية في أعقاب مضايقة الجماعات المناهضة للثورة للناخبين في الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتجت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البريطانية، على مضايقة الجماعات المناهضة للثورة للناخبين الإيرانيين في الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 28 يونيو .

وفي هذا الصدد، أكد علي متين فر، القائم باعمال السفارة الإيرانية في لندن، في هذه المذكرة، على ضرورة حماية أمن المواطنين الإيرانيين في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 5 يوليو.

وأعلن علي متين فر، يوم الجمعة، في محادثة عبر الإنترنت مع مقر الانتخابات في الخارج، اعتقال ثلاثة عملاء في إنجلترا من قبل شرطة هذا البلد في نفس الوقت الذي أجريت فيه الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1945991

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