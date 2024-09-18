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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ م

السفير الايراني يغرد: اعتز وافتخر بأن دمائي امتزجت مع دماء الشعب اللبناني

السفير الايراني يغرد: اعتز وافتخر بأن دمائي امتزجت مع دماء الشعب اللبناني

اعرب السفير الإيراني في لبنان عن افتخاره واعتزازه لانه امتزجت دمائه مع دماء ابناء الشعب اللبناني جراء الجريمة الإرهابية أمس في مناطق عدة في لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني غرد على منصة اكس قائلا: "أنه لمن دواعي فخري واعتزازي ان دمائي امتزجت مع دماء ابناء الشعب اللبناني الشريف جراء الجريمة الإرهابية المهولة التي استهدفت لبنان الشقيق يوم أمس".

وأضاف هذا البلد الأبي وقف وقفة عز وشموخ منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الاقصى، مرفقا التغريدة بهشتاغ باسم غزة.

هذا واصيب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بيروت امس الثلاثاء خلال هجوم اسرائيل السيبراني الارهابي ضد لبنان، اثر تفجير جهاز بيجر كان بحوزة احد من مرافقيه.

/انتهى/

رمز الخبر 1948650
شیرین سماره

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