بزشکیان يوعز بمتابعة والتحقيق في أبعاد حادثة منجم طبس للفحم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعرب صباح اليوم عن تعازيه لاسر ضحايا منجم طبس للفحم مطالبا بتعبئة كافة المرافق للإسراع في معالجة وضع منجم فحم طبس ومواساة أسر الضحايا ومعالجة المصابين.

واوعز عقب الحادث الذي وقع في منجم طبس للفحم، أوامر إلى وزراء الداخلية والصناعة والتعدين والتجارة والصحة والعلاج والتعليم الطبي ومحافظ خراسان الجنوبیة يطلب فيها تسريع متابعة المصابين والتحقيق في أسباب الحادث ووفاة العاملين بالمنجم.

الجدير بالذكر إن الانفجار حدث جراء تسرب الغاز في إحدى ورش شركة تعدين الفحم بمدينة طبس" بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شمال شرق إيران وكان 69 عاملاً يعملون في منجم الفحم هذا.

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