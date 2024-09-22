جمهورية أذربيجان تعزي بضحايا انفجار منجم طبس في شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان رسالة أعربت فيها عن تعازيها لايران حكومة وشعبا عقب حادث منجم طبس الفحم في محافظة خراسان الجنوبية والذي أدى الى وفاة 52 من العاملين فيه واصابة عدد اخر.

وكتب الخارجية الاذربيجانية في رسالة على موقع X: "أننا نقدم تعازينا لحكومة وشعب إيران، وكذلك لأسر الأشخاص الذين لقوا حتفهم في انفجار منجم للفحم في محافظة خراسان".

وفي هذه الرسالة، تمنت باكو للمصابين الشفاء العاجل وأعربت عن أملها في رفع تداعيات هذا الحادث المؤسف بسرعة.

هذا وحدث انفجار عند الساعة 21:00 ليلة أمس بالتوقيق المحلي في منجم فحم في مدينة طبس بسبب نشر المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق منجم الفحم التابع لشركة التعدين، وكان 69 عاملا يعملون في البلوك C وB من هذا المنجم وقت وقوع الحادث .

وبحسب تقرير رئيس الهلال الأحمر فإن عدد القتلى في هذا الحادث وصل إلى 52 شخصا.

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