نائب الرئيس الايراني يؤكدة على متابعة علاج جرحى المنجم في طبس والعدوان الارهابي على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاحد، تقدّم عارف بالعزاء من عائلات ضحايا المنجم في طبس؛ مؤكدا بانه فور تبلغ التقارير ذات الصلة، توجه المسؤولون بوزارات الداخلية والصناعة والعلاج، وايضا محافظة خراسان الجنوبية والهلال الاحمر الايراني، الى موقع الحدث.

كما تطرق نائب الرئيس الايراني، الى التطورات الاخيرة في لبنان، قائلا : ان التحركات الارهابية الاخيرة من جانب الكيان الصهيوني واستهدافه المواطنين الابرياء في لبنان، لا يبرره اي معيار او قانون؛ ولو استمرت هذه الممارسات سيتضرر الكيان الغاصب منها قبل الاخرين.

ومضى عارف الى القول : ان استهداف الابنية السكنية عمل مدان، ونحن نعرب عن تضامننا باسم الحكومة والشعب الايرانيين مع لبنان حكومة وشعبا، وايضا عائلات الشهداء الذين ارتقوا من جراء الاحداث الارهابية في هذا البلد.