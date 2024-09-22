  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥٦ م

نائب الرئيس الايراني يؤكدة على متابعة علاج جرحى المنجم في طبس والعدوان الارهابي على لبنان

نائب الرئيس الايراني يؤكدة على متابعة علاج جرحى المنجم في طبس والعدوان الارهابي على لبنان

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، على وزير الصحة الايراني، مواصلة الخدمات العلاجية للجرحى في الحادث المنجم بمدينة طبس (محافظة خراسان الجنوبية– شرقي البلاد)، وايضا المصابين اثر الهجمات الارهابية الاخيرة في لبنان؛ بكل جدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاحد، تقدّم عارف بالعزاء من عائلات ضحايا المنجم في طبس؛ مؤكدا بانه فور تبلغ التقارير ذات الصلة، توجه المسؤولون بوزارات الداخلية والصناعة والعلاج، وايضا محافظة خراسان الجنوبية والهلال الاحمر الايراني، الى موقع الحدث.

كما تطرق نائب الرئيس الايراني، الى التطورات الاخيرة في لبنان، قائلا : ان التحركات الارهابية الاخيرة من جانب الكيان الصهيوني واستهدافه المواطنين الابرياء في لبنان، لا يبرره اي معيار او قانون؛ ولو استمرت هذه الممارسات سيتضرر الكيان الغاصب منها قبل الاخرين.

ومضى عارف الى القول : ان استهداف الابنية السكنية عمل مدان، ونحن نعرب عن تضامننا باسم الحكومة والشعب الايرانيين مع لبنان حكومة وشعبا، وايضا عائلات الشهداء الذين ارتقوا من جراء الاحداث الارهابية في هذا البلد.

رمز الخبر 1948782

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات