بزشكيان: إيران تريد منطقة قوية وآمنة ومستقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت قبل قليل كلمة الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، امام اجتماع دولي مصاحب لاجتماع الجمعية العامة، تحت عنوان "الميثاق من اجل المستقبل"، يضم رؤساء جمهورية وقادة دول ممّن سيلقون كلماتهم حول "اليات تحقيق النمو وارساء السلام والامن الدوليين".

وقال الرئيس الايراني: اننا نريد عالما خاليا من الأسلحة النووية ومنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط دون أي شروط مسبقة.

واضاف: وباعتبارنا ضحية للإرهاب، فقد كنا دائما روادا في مكافحة هذه الظاهرة الشريرة، ونحن على استعداد للتعاون مع البلدان التي تسعى إلى مكافحة الإرهاب بشكل حقيقي.