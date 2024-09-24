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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص

ظريف: من حق إيران أن تنتقم لاغتيال الشهيد هنية

ظريف: من حق إيران أن تنتقم لاغتيال الشهيد هنية

اكد نائب الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية، محمدجواد ظريف انه من حق إيران أن تنتقم لاغتيال الشهيد هنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية الذي يرافق الرئيس بزشكيان حاليا في زيارته الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من حق إيران، التي مارست ضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران، الرد في أي وقت على هذا العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني في الأراضي الإيرانية".

وأضاف ظريف: "الحكومة الإيرانية مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لإنهاء الحرب في غزة ونريد أن نتحرك نحو عالم أكثر سلاما واستقرارا لمواطنينا ولمواطني البلدان الأخرى."، مؤكدا: "نحن لا نسعى للحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا".

واستطرد نائب رئيس الجمهورية في الختام قائلا: "لقد أخطأت إدارة ترامب في حساباتها عندما انسحبت من الاتفاق النووي، حيث هذا الوضع ادى الى الخسارة للجميع".

/انتهى/

رمز الخبر 1948841

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