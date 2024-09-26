بزشكيان: لن يتجرؤ الاحتلال بارتكاب الجرائم ضد اهالي غزة ولبنان اذا اتحدت الدول الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني: نرحب بتعزيز العلاقات مع كافة الدول الإسلامية بما فيها السودان، ويسعدنا أن العلاقات مع السودان تتحسن وتتوسع.

وقال الرئيس الايراني أن المسلمين إخوة بناء على قول رسول الله واذا كان لدينا وحدة وتماسك في عملنا، فإن الكيان الصهيوني لن يتجرؤ بعد الآن على ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين المضطهدين في غزة و شعب لبنان.

وأوضح الرئيس أنه لا داعي لخوض حرب مع الكيان الصهيوني، لكن إذا قطعت الدول الإسلامية علاقاتها الاقتصادية مع هذا الكيان فإن إسرائيل ستضطر إلى وقف جرائمها، مضيفا: " نحن نرحب بتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية بما فيها السودان، ويسعدنا أن العلاقات مع السودان تتحسن وتتوسع.

كما أشاد عبد الفتاح البرهان في هذا اللقاء بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابتة في الدفاع عن مصالح العالم الإسلامي وقال: إننا على استعداد لاتخاذ أي إجراء في اتجاه توسيع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران دولة مهمة وقوية ولدينا العديد من المجالات والإمكانات لتحسين مستوى العلاقات مع بعضنا البعض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السودان وإيران لديهما اليوم أعداء مشتركان يمكنهما التعاون مع بعضهما البعض في مواجهتهما.

كما أشاد البرهان بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لفلسطين ولبنان وقال: العديد من الدول الإسلامية تريد أن تكون لها مواقف مماثلة لإيران لكنها لا تستطيع ذلك. نحن فخورون بتوسيع العلاقات مع إيران ونظرتنا لمستقبل علاقات البلدين إيجابية للغاية.

انتهى /