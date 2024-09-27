حزب الله ينعى القيادي الشهيد "محمد حسين سرور" إثر غارة على الضاحية الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحزب في بيان نشر مساء الخميس "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور (الحاج أبو صالح) مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان"، مؤكدا أنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة في ضاحية بيروت الجنوبية".

وأضاف أن سرور "شارك في العديد من عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي"، وأنه كان "من الضباط الأساسيين في التصدي للهجمات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية وفي مختلف المحافظات السورية"، وفقا لبيان الحزب.

وأشار البيان إلى أن سرور تنقل بين عدد من الاختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوة الجوية في المقاومة منذ عام 2020، "وقاد العمليات العسكرية للقوة الجوية في المقاومة الإسلامية على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى".

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارة بطائرة إف-35 على منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط قتيلين و15 جريحا في حصيلة أولية.

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