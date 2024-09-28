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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥١ م

عبد السلام يتقدم بعظيم المواساة على الخسارة الفادحة برحيل القائد العظيم السيد حسن نصر الله

عبد السلام يتقدم بعظيم المواساة على الخسارة الفادحة برحيل القائد العظيم السيد حسن نصر الله

تقدم الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام إلى أمة حزب الله وحركات التحرر في العالم بعظيم المواساة على الخسارة الفادحة برحيل القائد العظيم السيد حسن نصر الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد السلام في بيان تعزية: "لقد نال ما تمناه وسام الشهادة بعد عقود من الزمن مجاهداً مقداماً قل نظيره في التاريخ المعاصر، وببركة قيادته الحكيمة لحقت بإسرائيل والمستكبرين هزائم متتالية، ودماؤه المقدسة ستكون لعنة تطارد الكيان الصهيوني حتى اقتلاعه بإذن الله".

وأضاف:" ومن قائد فذ لأعظم حركة تحرر في العالم إلى قائد الشهداء على طريق القدس، إلى عائلته الشريفة، وشعبه، ومقاومته، وأمته، إنه طريق الجهاد يكرم الله عباده المخلصين بالنصر أو الشهادة وكلاهما نصر.

وأشار إلى أن هذا السيد ما عرفت معه الأمة إلا الانتصارات، وختم حياته الجهادية بنصر الشهادة، مضيفاً أن لوعة فراقه لن تفت من عضد إخوانه من بعده، بل تمنحهم قوة إلى قوتهم، ليواصلوا طريق المقاومة والجهاد حتى النصر النهائي، وهذا وعد الله ولن يخلف الله وعده.

رمز الخبر 1949004

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