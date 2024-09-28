بري ناعياً السيد نصر الله: كل الكلمات في وداعك أصغر من هامتك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نعى رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله، واصفاً الشهيد بـ" ابن موسى الصدر والمدرسة الحسينية الكربلائية المقاومة".

وقال بري، في بيانٍ مخاطباً الشهيد السيد نصر الله: "أكتب إليك في عليائك، وتخنقني العَبرة وأنا الذي مسّني الشوق لرؤيتك ومنعني لهيب النار من لقائك"، وأضاف "33 عاماً من العمر سوياً، أنت منا ونحن منك ولم يحل بيننا أثقال جبال".

وتابع معبراً عن حزنه "أكتب إليك في وداعك وتتوه الكلمات وأنا الذي كسرني الرحيل بشهادتك وأخذني أنين الروح في رثائك، أهكذا تتحقق الأمنية؟ يا من كانت أقصى أمنياته أن يحقق هذا الشرف.. شهيداً".

وختم بيانه بالقول إنّ "كل الكلمات التي يمكن أن تقال في وداعك تبقى قاصرة أمام قامتك وعمامتك، كل الكلمات التي يمكن أن تقال في وداعك أصغر من هامتك التي لم تنحنِ إلا لله عز وجل".

وكانت حركة أمل اللبنانية نعت، الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، قائلةً: "ننعاه أخاً مقاوماً من مدرسة سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر، وأميناً قائداً لحزب الله وللمقاومة الإسلامية الباسلة".

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