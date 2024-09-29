حزب الله ينفذ عمليات ضد مستوطنات الاحتلال وتجمعاته.. ويقصف مدينة صفد المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأحد،أنها وبعد مراقبة ومتابعة لقوّة إسرائيلية ولدى دخولها إلى موقع "راميا" استهدفها مجاهدو المقاومة بقذائف المدفعية وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.

وكذلك، قصف حزب الله مستوطنتي "سونوبار"، و"روش بينا" بصلياتٍ صاروخية.

وفي بيانٍ آخر، أعلن حزب الله أنّه قصف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، وكذلك، قصف مجاهدو المقاومة مستوطنة "ساعر" بصلية صاروخية.

وفجر اليوم، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان تحرّكاتٍ لجنود العدو في مستوطنة "المنارة" بالأسلحة الصاروخية، وأيضاً استهدفوا معسكر "أوفيك" ‏بصليةٍ من صواريخ "فادي 1"‏.

وجاءت هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، مشاهد من عملية استهداف سابق لمقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة "دادو" ومنطقة صفد شمال فلسطين المحتلة.

وتأتي عمليات المقاومة في وقتٍ يستمرّ فيه العدوان الإسرائيلي المكثّف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله "إسرائيل" الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسّع مداها ضدّ كيان الاحتلال، مع استمرار العدوان الإسرائيلي ضدّ قطاع غزّة.