حزب الله مستمر في دك تجمعات العدو الصهيوني وقواعده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر حزب الله اللبناني، بيانات عدة، أكد فيها استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم الى عصر اليوم الأحد، بالقذائف المدفعية عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا، كما استهدف بالصليات الصاروخية الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، ووادي هونين غرب بلدة العديسة، ومنطقة السدانة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كما قصف حزب الله بالصليات الصاروخية، اليوم الأحد، قاعدة فيلون في روش بينا ‏شرق صفد المحتلة، وثكنة معاليه غولاني، ومستعمرات شلومي ومسكفعام ،وأدميت، ويعرا، وكريات شمونة، وروش بينا، بالإضافة إلى مدينة صفد المحتلة.

وضمن عمليات خبير وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصف حزب الله كل من قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) غرب بحيرة طبريا ‏بصلية صاروخية نوعية.؛ ومدينة ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

‏كما قصف مجاهدو القاومة بصليات صاروخية ومدفعية، جمعات لقوات الاحتلال الاسرائيلي في كل من قاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي، وفي البلدية القديمة لبلدة مركبا ومدرستها وفي المحيط الشرقي للبلدة. كذلك على مرتفع القلع في بليدا وفي ثكنة هونين وعند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا.

وأوضحت المقاومة اللبنانية أن قصف المواقع والمستعمرات الصهيونية جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.