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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:١٤ م

عراقجي: دماء "السيد حسن نصر الله" بشائر انتصار الحق على الباطل

عراقجي: دماء "السيد حسن نصر الله" بشائر انتصار الحق على الباطل

اكد وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، ان دماء "السيد حسن نصر الله" الامين العام لحزب الله لبنان، ستكون بشائر انتصار الحق على الباطل قطعا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، قال في منشور له على منصة "اكس" اليوم الاحد : لقد نال "السيد حسن نصر الله"، شرف قيادة اول جيش عربي يهزم الصهاينة.

وتابع : وهو الذي كان يحمل في سجله المشرف استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة من براثن العدو الصهيوني.

وكتب وزير الخارجية : وهو الذي سخر، في "حرب تموز"، من اسطورة "التكنولوجيا العسكرية الغربية التي لا تقهر".

واضاف : هو الذي استطاع، بكل اقتدار وعلى مدى 3 عقود، ان يقضّ مضجع الكيان الصهيوني الشرير.

واكمل وزير الخارجية : اليوم، حيث نال (السيد نصر الله) شرف الشهادة على طريق القدس، ستكون دماؤه بشائر انتصار الحق على الباطل قطعا.

رمز الخبر 1949060

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