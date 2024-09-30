الاربعاء القادم...تجمع كبير في طهران تكريما للشهيد السيد حسن نصرالله

في حوار مع مراسل وكالة مهر للأنباء، اعلن رئيس المجلس التنسيقي لمنظمة الدعاية الاسلامية في العاصمة طهران حجة الاسلام "محسن محمودي" أن جرائم الكيان الصهيوني والفظائع التي ارتكبها قد جرحت قلوب الشعب الإيراني العزيز والعالم الإسلامي.

واشار إلى أن الشعب الإيراني المسلم اعرب عن اشمئزازه من الكيان الصهيوني الغاصب بطرق مختلفة في الأيام الأخيرة بعد إعلان استشهاد شهيد القدس العلم والمجاهد الشهيد السيد حسن نصر الله.

أضاف لقد اجتمع أبناء بلدنا وأعلنوا اشمئزازهم من النظام الصهيوني الغاصب، وجددوا العهد مع الشهيد السيد حسن نصر الله وأعلنوا أنهم سيواصلون مسيرة هذا الشهيد متابعا ان التجمعات وإقامة المراسمات العديدة تظهر عمق ارتباطهم مع جبهة المقاومة.

ولفت إلى أنه سيقام يوم الأربعاء تجمع كبير في ساحة الامام الحسين (ع) في طهران لتكريم الشهيدين السيد حسن نصر الله والعميد عباس نيلفروشان أحد القادة الكبار في الحرس الثوري الإيراني.

ودعا الشعب للحضور في مراسم التكريم كما جرت العادة ليعبروا مرة أخرى عن كراهيتهم واشمئزازهم من الكيان الصهيوني الغاصب تكريما وإجلالا لهذا الشهيد المقاوم وشهداء المقاومة.

وختم بالقول إن شاء الله تؤدي هذه المراسمات إلى إزالة الكيان الصهيوني ونعلن عن يوم يحتفل فيه الشعب بالنصر على الكيان الصهيوني الغاصب وسننتقم لدماء الشهداء الأعزاء بعون الله.

/انتهى/