عن رد إيران على اغتيال الشهيد نصرالله...قائد الجيش: انتظروا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السيد عبد الرحيم موسوي الى اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني الشهيد السيد حسن نصرالله من قبل الكيان الصهيوني والبيئة السياسية والإعلامية المحيطة بها: "إن بعض الكلمات التي يقولها الصهاينة وأسيادهم هي عمليات نفسية ليصوروا انتصارا لهم وليتمكن نتنياهو من تصنيع بعض الإنجازات لنفسه"

وتابع: "سنة الله وتعاليمنا الدينية تختلف عن النظرة المادية للصهاينة؛ فإذا قطعت شجرة قوية فستنبت مكانها آلاف الأغصان من قطع هذه الشجرة، ومن تجربتنا جميعا أن دم الشهيد عندما يسيل على الأرض يكون مفعوله أقوى بآلاف المرات من عمل الشهيد نفسه، فمن المؤكد أن دماء الشهيد السيد حسن نصر الله ستكون اكثر تأثيرا من السيد حسن نفسه لتدمير الكيان الصهيوني وأسياده".

وعن رد فعل إيران ومحور المقاومة على اغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله، قال القائد العام للجيش: "انتظروا".

وقال اللواء موسوي عن وضع حزب الله اللبناني بعد الشهيد السيد حسن نصر الله: "علم حزب الله لم يسقط يوما، وبدماء كل شهيد ارتفع العلم عاليا وغدا سيرتفع أعلى من اليوم".

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