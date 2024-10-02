الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 41 ألفا و689

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وزارة الصحة في غزة ان 51 شهيدا و165 إصابة في قصف للاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة.



واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,689 شهيداً و96,625 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.



ولفتت الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وشنت قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.



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