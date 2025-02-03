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٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٠٠ م

غزة تسجل 20 شهيداً جديدا

غزة تسجل 20 شهيداً جديدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن وصول 20 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة (منهم 18 شهيدا انتشال، 1 شهيد متأثر بإصابته، 1شهيد جديد) و20 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت عن وصول 20 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة (منهم 18 شهيدا انتشال، 1 شهيد متأثر بإصابته، 1شهيد جديد) و20 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,518 شهيداً و111,612 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

رمز الخبر 1953879

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