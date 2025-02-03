غزة تسجل 20 شهيداً جديدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت عن وصول 20 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة (منهم 18 شهيدا انتشال، 1 شهيد متأثر بإصابته، 1شهيد جديد) و20 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,518 شهيداً و111,612 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.