لتقوية جبهة المقاومة.. قائد الثورة يسمح بمنح نصف اسهم الامام الحجة (ع) للشعب اللبناني

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه على خلفية الهجمات الوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان وما اعقبها من اضرار في الارواح، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي طالت ممتلكات الشعب اللبناني المظلوم والمحروم وفي الوقت نفسه الصابر والمقاوم، لقد اجاز سماحة اية الله العظمى الخامنئي للمؤمنين بان يصرفوا نصف الحقوق الشرعية من السهم المبارك للامام المنتظر (عج)، في سياق دعم هذا الشعب المسلم.