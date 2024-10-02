وافادت وكالة مهر للأنباء، انه على خلفية الهجمات الوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان وما اعقبها من اضرار في الارواح، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي طالت ممتلكات الشعب اللبناني المظلوم والمحروم وفي الوقت نفسه الصابر والمقاوم، لقد اجاز سماحة اية الله العظمى الخامنئي للمؤمنين بان يصرفوا نصف الحقوق الشرعية من السهم المبارك للامام المنتظر (عج)، في سياق دعم هذا الشعب المسلم.
لتقوية جبهة المقاومة.. قائد الثورة يسمح بمنح نصف اسهم الامام الحجة (ع) للشعب اللبناني
اصدر قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، بيانا اجاز فيه بصرف نصف الحقوق الشرعية من سهم الامام الحجة (عج)، لتقديم المساعدات الى الشعب المظلوم في جنوب لبنان.
رمز الخبر 1949184
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