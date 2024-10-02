ايران تمدد قرار إلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الايراني، جعفر يازرلو: "حفاظاً على سلامة الرحلات الجوية ونظرا لأوضاع المنطقة، سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء الدولة حتى الساعة الخامسة من صباح غد الخميس".

واطمئن جعفر يازرلو المسافرين على قلقهم بشأن رسوم تذكرة الطيران المدفوعة واكد إذا لزم الأمر سيتم استرداد جميع رسوم التذاكر الخاصة بهم.

هذا ونفذ الحرس الثوري الإسلامي الايراني مساء امس الثلاثاء هجوما مدمرا بالصواريخ ضد الاراضى المحتلة الفلسطينية رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والعميد عباس نيلفروشان.

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