ما هي القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تم استهدفتها من قبل إيران في عملية "الوعد الصادق 2" ؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال عملية "الوعد الصادق 2" التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني، لحقت أضرار كبيرة بهذا الكيان. ورغم أن هذا الكيان حاول يغطي فشله، إلا أنه في النهاية تم الحصول على صور ومعلومات تظهر عمق فشل إسرائيل.

وحصلت وكالة مهر للأنباء على أسماء القواعد المستهدفة من خلال مصادرها الخاصة، وهي كالتالي:

1-قاعدة نيفاتيم الجوية؛

قاعدة عسكرية جوية إسرائيلية تقع جنوب شرقي مدينة بئر السبع، أُسست عام 1947 وكانت مدرجا لهبوط طائرات سلاح الجو التابع لمنظمة الهاغاناه الصهيونية، قبل أن يعاد بناؤها في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل بتمويل أميركي.

هي واحدة من أهم القواعد الجوية الإستراتيجية في الكيان الصهيوني، وتضم مقر القيادة الجوية الإسرائيلية، كما تؤوي أسراب الطائرات المتقدمة مثل طائرات إف-35 وأخرى متخصصة في النقل والمراقبة.

وعلى مدى عقود شاركت القاعدة في عمليات عسكرية كبرى. وتقع قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية المعروفة أيضا بقاعدة سلاح الجو الإسرائيلي 28 في صحراء النقب جنوب شرقي بئر السبع بالقرب من مستوطنة نيفاتيم والخط الأخضر، وتحوي القاعدة 4 مدارج يبلغ إجمالي طولها 30 ألفا و722 قدما.

وتضم القاعدة مقر القيادة الجوية الإستراتيجية لسلاح الجو الإسرائيلي تحت الأرض، كما تعد المهبط الرئيسي للطائرة الرئاسية الإسرائيلية "جناح صهيون"، وكذلك أسراب طائرات "إف-35".

وتتمركز كذلك في نيفاتيم مقاتلات أخرى، مثل طائرات الشبح والنقل العسكري وطائرات المراقبة والإنقاذ الجوي.

وفي القاعدة 3 أسراب من طراز "إف-35" وهي أسود الجنوب 116 والطائرة الأولى 117 والنسر الذهبي 140، وتضم كذلك سرب طائرات "ناخشون 122" وسربين للنقل من نوع "هيركيلوس"، إضافة إلى وحدات أخرى وأجهزة محاكاة متطورة لتدريب الطيارين.

وإلى جانب تنفيذ المهام القتالية تعد نيفاتيم قاعدة إستراتيجية لاستضافة الفرق والطائرات من الخارج لإجراء تدريبات ومناورات مشتركة.

2-قاعدة حتسريم؛

تقع قاعدة "حتسريم" غربي مدينة بئر السبع، في صحراء النقب جنوب الكيان الصهيوني، وقد بُنيت في ستينيات القرن العشرين، وبدأ تشغيلها عام 1966، وكانت لا تزال في طور الإنشاء.

وتضم القاعدة أكاديمية الطيران التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، كما تشتمل على متحف القوات الجوية، الذي تُعرض فيه مجموعة من الطائرات القديمة، والتي تسجل تاريخ القوات الجوية الإسرائيلية، ويُعتقد، بحسب معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام، أن القاعدة ربما تكون موقعا لتخزين السلاح النووي في إسرائيل.

وتستقر في القاعدة مجموعة من الأسراب، بما فيها: سرب طائرات "إف-16"، وسرب طائرات "إف-15"، وسرب طائرات تدريبية "إم 346-لافي".

3- قاعدة جليلوت؛

تعتبر قاعدة “جليلوت” هدفا عالي القيمة إذ أنها قاعدة استخباراتية ترتكز على العمل في مجال جمع المعلومات وتحليل البيانات، وفيها مركز كبير للعمليات السيبرانية، وتعتبر مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” وهي أيضا قاعدة الوحدة 8200 الاستخباراتية والتي تعتبر أقوى أذرع “الموساد”.

وتأتي أهمية هذا المنطقة أنها تقع على بعد 110 كيلومتر من الحدود اللبنانية داخل عمق الاحتلال، وتبعد عن تل أبيب 1500 متر فقط، وتكمن الأهمية الاستراتيجية لها بوجود قاعدة الموساد والوحدة 8200 التي تعمل في مجال الأمن السيبراني.

الوحدة 8200 مسؤولة عن تغذية المؤسسات الأمنية الإسرائيلية بجميع المعلومات اللازمة وعن أي تحركات أو مخططات أو حتى نوايا وتساهم في تقديم رؤية استخبارية متكاملة مع المعلومات التي توفرها المصادر البشرية القائمة على العملاء، وتعتمد على ثلاث طرق في العمل في المجال الاستخباري وهي: الرصد، والتنصت، والتصوير.

4-قاعدة تل نوف الجوية؛

تقع قاعدة "تل نوف" بالقرب من الخط الأخضر، جنوبي شرق تل أبيب، وتعتبر بمثابة مدينة عسكرية، فهي واحدة من 3 قواعد رئيسية لسلاح الجو الإسرائيلي، والمركز التشغيلي والتدريبي الأساسي لجميع قوات المظليين في الجيش الإسرائيلي.

وتشكّل "تل نوف" مقر كل من: الوحدة 699 أو ما تُعرف باسم "مسلول"، ووحدة البحث والإنقاذ القتالية الجوية التابعة لقيادة القوات الجوية الخاصة "كاهام"، وتضم مدرسة الصناعة الجوية، التي تديرها مؤسسة البحث والتطوير والتدريب الإسرائيلية، وفيها مركز اختبار الطيران، أو ما يُطلق عليه السرب 601، حيث تُجرى اختبارات الطيران، ويتم تقييم الطائرات وأنظمة الأسلحة.

وتحتوي المنشأة على 3 مدارج، وعدد من الأسراب التشغيلية، منها: سربا طائرات "إف- 15″، وسرب طائرات "يسعور"، والوحدة 555، الخاصة بالحرب الإلكترونية والمحمولة جوا عبر طائرات "سي-130″، وطائرات "يسعور".

كما تضم القاعدة سرب طائرات دون طيار من طراز "هيرون تي بي-إيتان" الألمانية، وفق اتفاقية عسكرية بين البلدين، ويعتقد بأن القاعدة تحتوي كذلك على مستودعات لإخفاء القنابل النووية الإسرائيلية المخصصة للطائرات الهجومية.

5-وحدة 555؛

وحدة 555، هي وحدة حرب إلكترونية محمولة جواً عبر طائرات "سي-130″، وطائرات "يسعور" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. تأسست هذه الوحدة عام 1969 في قاعدة اللد الجوية ويقع مقرها الحالي في قاعدة تل نوف الجوية.

وتعتبر هذه الوحدة من أكثر الوحدات سرية في سلاح الجو الإسرائيلي.

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