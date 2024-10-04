  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٠٨ م

وزير الخارجية الايراني يغادر بيروت متوجها الى سوريا

وزير الخارجية الايراني يغادر بيروت متوجها الى سوريا

توجه وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي الى العاصمة السورية دمشق بعد انتهاء زيارته لبيروت واللقاء مع السلطات اللبنانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الايراني مساء اليوم الجمعة بيروت متوجها الى دمشق لبحث تطورات المنطقة مع السلطات السورية.

ويرافق عراقجي في هذه الزيارة، رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني بيرحسين كوليوند.

يزور كوليوند سوريا لبحث سبل زيادة المساعدات الصحية والطبية لضحايا الحرب اللبنانيين، واللقاء مع السلطات الصحية السورية والهلال الاحمر السوري.

وصلا وزير الخارجية الايراني و رئيس جمعية الهلال الاحمر الى بيروت صباح اليوم و التقيا السلطات اللبنانية واكدا على دعم ايران الثابت للشعب اللبناني.

/انتهى/

رمز الخبر 1949230

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات