وزير الخارجية الايراني يغادر بيروت متوجها الى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الايراني مساء اليوم الجمعة بيروت متوجها الى دمشق لبحث تطورات المنطقة مع السلطات السورية.

ويرافق عراقجي في هذه الزيارة، رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني بيرحسين كوليوند.

يزور كوليوند سوريا لبحث سبل زيادة المساعدات الصحية والطبية لضحايا الحرب اللبنانيين، واللقاء مع السلطات الصحية السورية والهلال الاحمر السوري.

وصلا وزير الخارجية الايراني و رئيس جمعية الهلال الاحمر الى بيروت صباح اليوم و التقيا السلطات اللبنانية واكدا على دعم ايران الثابت للشعب اللبناني.

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