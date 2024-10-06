وزير النفط الإيراني يتفقد المنشآت النفطية في جزيرة خارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد توجه اليوم إلى محافظة بوشهر ومن ثم إلى جزيرة خارك وتفقد المنشآت والحقول النفطية هناك.

وكانت الزيارة بهدف تكريم العاملين في مجال تصدير النفط في هذه المنطقة الاقتصادية المهمة وكذلك الاطلاع على الوضع الحالي وتقييم أداء العاملين في القطاع النفطي بالبلاد.

والتقى وزير النفط بمديري المرافق البحرية لشركة "فلات قاره" النفطية وتحدث مع الموظفين خلال زيارته لحقل فروزان النفطي المشترك في الخليج الفارسي.

وقام وزير النفط والوفد المرافق له بزيارة مختلف أقسام الحقل النفطي واطلع عن كثب على القضايا والمشاكل التي طرحها العاملين هناك.

واطلع باك نجاد خلال هذه الزيارة على الإجراءات والمشاريع الجاري تنفيذها لزيادة إنتاج حقل فروزان النفطي المشترك.

/انتهى/