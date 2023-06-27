إيران والسعودية تبدءان الأعمال التمهيدية للتعاون النفطي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن خجسته مهر، صباح اليوم الثلاثاء، في تصريحات بين الصحفيين: "لجميع الحقول المشتركة بين إيران والسعودية هناك الخطط والقرارات اللازمة لزيادة الإنتاج والصيانة عنها".

وأضاف: "في حقل "فروزان" النفطي المشترك بين إيران والمملكة العربية السعودية، تعمل شركة بتروبارس والمنشآت البحرية على جبهتين، وقريبًا سيتم الإعلان عن أنباء إيجابية بشأن زيادة إنتاج هذا الحقل، وكذلك تم عقد بناء منصة الحفر البحرية في حقل غاز "فرزاد ب"، وقد تم التوقيع عليها ويجري حاليًا إنشاء هذه المنصة الجديدة من قبل بتروبارس".

صرح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: "الآن لا يوجد حقل مشترك بين إيران و السعودية لايكون وضعه واضح، ومن ناحية أخرى ، بسبب إعادة العلاقات بين البلدين، فقد بدأت الأعمال التمهيدية لـ التعاون الثنائي.

وأوضح خجسته مهر: "هناك استعدادات كاملة لبدء الحفر في حقل "آرش" النفطي المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعندما أصبح الظروف جاهزة، سنبدأ الحفر في حقل آرش".

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