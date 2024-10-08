إيران تدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع قرب مطار كراتشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي ليل الاثنين بينما أكد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله باعتباره ينتهك قواعد وأعراف القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن التعامل مع هذه الظاهرة الشريرة يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق. وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتعزيز التعاون مع كافة الدول، وخاصة الدول المجاورة، لمنع ومكافحة انتشار الإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الإغاثة والإنقاذ الباكستانية في بيان ليل الاثنين: أن انفجارًا قويًا خارج مطار كراتشي بباكستان أدى إلى إتلاف ثماني مركبات على الأقل وإصابة عدة أشخاص.

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