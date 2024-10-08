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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:١٦ ص

إيران تدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع قرب مطار كراتشي

إيران تدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع قرب مطار كراتشي

أدان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بشدة العمل الإرهابي الذي وقع قرب مطار كراتشي في باكستان، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين الباكستانيين والصينيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي ليل الاثنين بينما أكد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله باعتباره ينتهك قواعد وأعراف القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن التعامل مع هذه الظاهرة الشريرة يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق. وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتعزيز التعاون مع كافة الدول، وخاصة الدول المجاورة، لمنع ومكافحة انتشار الإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الإغاثة والإنقاذ الباكستانية في بيان ليل الاثنين: أن انفجارًا قويًا خارج مطار كراتشي بباكستان أدى إلى إتلاف ثماني مركبات على الأقل وإصابة عدة أشخاص.

/انتهى/

رمز الخبر 1949355

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