آية الله أختري: يوم القدس لهذا العام سيعكس انتصار حماس وجبهة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله محمد حسن أختري، رئيس لجنة حماية الثورة الفلسطينية في ايران. حول أهمية يوم القدس في رمضان هذا العام: "إن الأساس الذي دعا إليه الإمام الخميني (رضوان الله عليه) منذ بداية انتصار الثورة، وطلبه أن يكون آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يومًا عالميًا للقدس، كان قرارًا إلهيًا، ونحن نشهد أن هذه المناسبة تتوسع يومًا بعد يوم وتتطور عامًا بعد عام".

وأشار إلى أن يوم القدس هو أحد أيام الله في بلادنا حالياً، وقال: "لقد شهدنا العام الماضي إحياء يوم القدس العالمي في بلدان مختلفة، وهذا العام سيتم توسيع هذه المناسبة بنفس الشكل".

وصرح رئيس لجنة حماية الثورة الفلسطينية في ايران.: "يوم القدس يُبرز أهمية المقاومة الفلسطينية لمجتمعنا. في هذا اليوم، يتكاتف شعبنا بأكمله، أي أنه كمجتمع إسلامي وشعب حر، يؤكد على ضرورة تحرير القدس من أيدي الصهاينة".

واعتبر آية الله أختري يوم القدس هذا العام مهمًا في ضوء الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، وتابع: "نظرًا للأحداث التي جرت هذا العام وما شهدناه من انتصارات لجبهة المقاومة، وعودة أهالي فلسطين وغزة إلى أرضهم وصنع ملحمة؛ وكذلك عودة الشعب اللبناني إلى مدنه ومنازله، فإن يوم القدس هذا العام يمكن أن يعكس هذه القضايا، وبالتأكيد سيكون يوم القدس العالمي أكثر ملحمة، وستدرك شعوب العالم أن المقاومة لم تضعف، بل ستكون المقاومة وغزة أقوى هذا العام. سيزيد الناس من حضورهم في يوم القدس بحبهم واهتمامهم للمقاومة والقضية الفلسطينية.

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