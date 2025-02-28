ممثل قائد الثورة يحضر منازل عوائل القادة الشهداء من حزب الله في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام ممثل قائد الثورة الإسلامية، الشيخ محمد حسن أختري نيابة عن قائد الثورة الإسلامية، مساء الخميس، بزيارة عوائل شهداء حزب الله في لبنان، الشهيدين السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، وعلي كركي، وفؤاد شكر، و ابراهیم عقیل وحسین هزیمه وسهیل حسین حسیني ومحمد عفیف.

وفي هذه اللقاءات، عبّرت عوائل الشهداء أيضاً عن تقديرها وامتنانها لسماحة الإمام الخامنئي، مؤكدين على ضرورة التمسك بالنهج المشرف للشهداء ومواصلة الطريق القوي الذي سلكه قادة حزب الله الشهداء حتى الوصول إلى هدفهم وهو تدمير الكيان الصهيوني.

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