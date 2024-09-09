مسؤول ايراني: رحلات العمرة المفردة ستبدأ من منتصف الشهر الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لمؤسسة الطيران المدني الإيراني شمس الدين فرزادي بور اعلن أن رحلات الحج العمرة المفردة ستبدأ من منتصف الشهر الحالي سبتمر/ايلول عبر الطيران الإيراني الرسمي.

وأضاف أن رحلات حج العمرة استمرت من منتصف اذار/مارس حتى الشهر الماضي وتمت حصرا عبر الطيران الرسمي الإيراني وهو الوحيد المسؤول عن القيام بهذه الرحلات.

وأشار إلى أن هذه الرحلات ستبدأ بـ500 مقعد ولكن سيزداد العدد مع الوقت بالإضافة إلى عدد التصريحات التي ستأخذ من السعودية لذا هذا العدد متغير وليس ثابتا لان فترة هذه الرحلات طويلة نوعا ما وعدد التصاريح أيضا غير ثابت.

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