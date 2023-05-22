الدورية "86" أطول رحلة عسكرية بحرية بتاريخ إيران وعبرت ثلاث محيطات كبرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة العالم، أنه لأول مرة في تاريخ الملاحة العسكرية دخلت إيران مناطق واسعة وشاسعة من المحيط الهادي، ودخل هذا الأسطول البحري الذي كان قد بدأ رحلته من ميناء بندر عباس جنوب إيران باتجاه الهند، قبل ثمانية أشهر، دخل في نهاية المطاف المياه الأقليمية الإيرانية بعد انفصاله عن رصيف صلالة وعاد ليحط رحاله في إيران.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول الرسائل وأبرز إنجازات هذه المهمة؟ ما هي أبرز خصائص هذه المهمة التي جعلتها تتميز عن باقي المهام المماثلة ولماذا وصفت بأنها مهمة؟وما هي التحديات التي اعترضت طريق الأسطول الإيراني؟ ما هي العوائق التي تسببت بها إجراءات الحظر لإنجاز هذه المهمة؟

كما يبحث البرنامج في تأثير إنجاز هذه المهمة على صعيد استتباب الأمن الاقتصادي والملاحي الإيراني، كما يقال أن الهدف التالي للبحرية الإيرانية هو القيام بمهمة باتجاه القطب الجنوبي؟ ترى ما هي الخطط الموضوعة لإنجاز هذه المهمة النوعية؟

وأكد ضيف البرنامج الأدميرال علي رضا محمدي، قائد الدعم والإعداد في البحرية الإيرانية، أن البحرية الايرانية وطبيعة عملها تتعلق بالبحر وفي رحلتها كان لها مهام على مدى 13 عاما، حيث تم توسيع مهامها وقد تم الوصول الى شمال المحيط الهندي وخليج عدن.

وأشار الأدميرال علي رضا محمدي، الى أن وصول الدورية الى خليج عدن كان لتنمية الحضور الايراني في البحر والمستمر من اجل المحافظة على الملاحة البحرية واعدادات الجهوزية للمهام البحرية.

وقال الأدميرال علي رضا محمدي:"كل دورية لها مهمة، لكن مهمة هي مهمة خاصة على المستويين الوطني والاقليمي والعالمي كونها لاول مره في تاريخ ايران تقوم تلك الدورية بأطول رحلة بحرية عسكرية إيرانية، حيث عبرنا ثلاثة محيطات كبرى وهي المحيط الهندي والمحيط الاطلسي والمحيط الهادئ، ومن ناحية المسافة فقد كانت مسافة الرحلة طويلة ومن ناحية المهمه كانت معقدة جدا.

واضاف الأدميرال علي رضا محمدي: ومن جهة أخرى كان اسطول الدورية البحرية الايرانية - ايرانية الصنع - فقد كان الاسطول مصنوع في ايران من قبل صناعات الدفاع الايرانية وكان عاملوه من الشباب الايرانيين وبرنامج المهمه كان برنامجا إيرانيا.

وكانت قد احتفلت ايران بعودة الدورية البحرية '86' التابعة للقوات البحرية للجيش الايراني بعد ابحارها حول العالم لمدة ثمانية أشهر.وهنأ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي افراد الدورية البحرية بعودتهم وبنجاح رحلتهم.

ووصلت الدورية البحرية الايرانية يوم السبت الماضي إلى المياه الاقليمية بعدما أبحرت مسافة خمسة وستين ألف كيلومتر. وتضم هذه المجموعة البحرية، المدمرة 'دنا' وحاملة المروحيات 'مكران' محليتي الصنع.

وبعد عودة الدورية البحرية '86' التابعة للقوات البحرية للجيش الايراني من ابحارها حول العالم لمدة ثمانية أشهر، احتفلت ايران بهذا الانجاز الوطني العظيم.

المصدر: قناة العالم