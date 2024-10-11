تكريم قاليباف والوفد البرلماني الايراني للزعيم الأول لطاجيكستان في دوشنبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قام رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف والوفد البرلماني الإيراني، خلال رحلتهم إلى طاجيكستان، بتكريم إسماعيل ساماني (الزعيم الأول لطاجيكستان) من خلال حضورهم في ساحة دوستي، مع تقديم الزهور على النصب التذكاري لإسماعيل ساماني .

ورافق الوفد البرلماني الإيراني في هذه الزيارة رستم امامعلي رئيس الجمعية الوطنية ومحمد طاهر ذاكر زاده رئيس مجلس النواب الطاجيكي.

وبعد زيارته لطاجيكستان التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي برئيس ورؤساء المجالس الوطنية وممثلي طاجيكستان وتشاور بشأن تطوير العلاقات البرلمانية.

وتقام حاليا في دوشنبه مراسم الذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية طاجيكستان.

كما تمت خلال هذه الرحلة متابعة تعزيز العلاقات البرلمانية وتسهيل ترقية العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

ويرافق رئيس البرلمان في هذه الرحلة فتح الله توسلي، رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية الطاجيكية، وسارا فلاحي، وعلي بابائي كارنامي، وحسين إمامي راد، وروح الله عباسبور، وهادي محمد بور.

/انتهى/