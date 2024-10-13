انطلاق الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا انطلق صباح اليوم (الأحد 13 اكتوبر) ويستمر حتى الخميس (17 أكتوبر).

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي، والمختصر بـ IPU، في عام 1889 وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم.

ويعقد الاتحاد البرلماني الدولي، التابع للأمم المتحدة، قمتين رئيسيتين كل عام حيث يتبادل الرؤساء والممثلون الآخرون لبرلمانات العالم الآراء ويوافقون على القرارات.

إن أعلى ركائز الاتحاد هي الجمعية العامة، التي تضم لجاناً دائمة معنية بالسلام والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وشؤون الأمم المتحدة، والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشارك في هذا االاجتماع الوفد البرلماني لبلادنا برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي وبحضور منوجهر متكي وأمير حسين ثابتي وعلي أصغر باقرزاده ومحمود نبويان وانویه شارلي تکیه ومحمد مهدي شهرياري وإلهام آزاد.

وفي نفس الوقت الذي تنعقد فيه جمعية الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في جنيف، تعقد جمعية الجمعية الآسيوية (APA)، والاتحاد البرلماني للدول الإسلامية (PUIC)، وأعضاء البرلمانات الأعضاء في مجموعة بريكس اجتماعاتهم المتخصصة.

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