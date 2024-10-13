شركة الغاز الوطنية تؤكد على الدور الفريد لايران في الممر الشمالي الجنوبي لإمدادات الطاقة الى العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن شركة الغاز الوطنية الإيرانية، اكد سعيد توكلي على دور إيران بطاقة إنتاجية يومية تزيد على مليار متر مكعب.

وأوضح مكانة إيران كأحد الركائز المهمة لموردي الطاقة في المنطقة والعالم، فقال: إن إيران هي المورد الوحيد للغاز المستورد إلى العراق وأحد الموردين الرئيسيين للغاز الذي تحتاجه تركيا، ونخطط لتوسيع خط تصدير وتجارة الغاز مع هذه البلدان.

وذكر نائب وزير النفط لشؤون الغاز: أن روسيا وإيران، باعتبارهما المالكين الأول والثاني لاحتياطيات الغاز في العالم، يمكنهما لعب دور مهم في توفير الطاقة النظيفة للمنطقة والعالم وتوضيح السياسات الدولية المناسبة في هذا المجال.

وبحسب توكلي، فإن أحد الأمثلة الناجحة لهذا التعاون هو تشكيل منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي تم تشكيله بجهود مشتركة من إيران وروسيا، فضلا عن مشاركة الدول الأخرى المصدرة للغاز، ومن المأمول أن تلعب هذه المنظمة دورًا أكثر فعالية في سوق الغاز في المستقبل وتوفر أقصى قدر من الفوائد للدول المصدرة.

وشدد على موقع إيران الفريد في وسط الممر الشمالي الجنوبي لإمدادات الطاقة ونقلها وأضاف: هذا الموقع فرصة جيدة لتوفير إمدادات الغاز إلى دول أخرى من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف والمقايضات والترانزیت، بالتعاون مع الدول الأخرى بما في ذلك روسيا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية أن الدول المستهدفة في هذا الممر هي تركيا والعراق وباكستان والهند والدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي.

وبحسب هذا التقرير، أعرب توكلي، بعد التوقيع على مذكرة التعاون بين الجانبين، عن أمله في أن تأتي هذه المذكرة بنتائج جيدة للبلدين، وأن تكون مصدراً للتعاون الفعال بين البلدين الجارين.

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