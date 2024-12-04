  1. الدولية
  2. أفريقيا
٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:١٧ م

الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز يزور إيران

الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز يزور إيران

وصل محمد حامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى طهران للمشاركة في الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد حامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وصل إلى طهران للمشاركة في الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وسيُعقد هذا الاجتماع في الفترة من يوم الجمعة الموافق 6 إلى 8 ديسمبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1951521

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات