الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز يزور إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد حامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وصل إلى طهران للمشاركة في الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وسيُعقد هذا الاجتماع في الفترة من يوم الجمعة الموافق 6 إلى 8 ديسمبر.

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