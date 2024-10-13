قاليباف يلتقي مع رئيس المجلس الوطني الإمارتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمدباقر قاليباف تباحث مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش حول قضايا تهم الطرفين على هامش الاجتماع الاستثنائي للدورة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

الجدير بالذكر أن قاليباف وصل صباج اليوم الى جنيف على رأس وفد لحضور اجتماع رؤساء برلمانات العالم (IPU)، بعد ان كان قد زار امس السبت لبنان للاعلان عن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اللبناني ومقاومته امام جرائم الكيان الصهيوني.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي خلال خطابه في الاجتماع الاستثنائي للدورة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف: "قبل مجيئي الى هنا، زرت بيروت لأنقل صوت المظلومية والمقاومة الفلسطينية و الشعب اللبناني إلى جنيف. إن الجمهورية الإسلامية مستعدة للمساعدة في خلق تفاهم أمني مشترك حول هذا الخطر التاريخي الذي يشكله الكيان الصهيوني. ويجب وقف أي نوع من التعاون والمساعدة والحوار والمشروع السياسي والاقتصادي مع الاحتلال".

واضاف قاليباف: أمامنا أيام مهمة وعلينا اتخاذ القرار. إذا استطعنا اتخاذ قرار جماعي فإن النصر قريب ونصر الله أكيد، وإذا لم ننجح في هذه المهمة فسندفع جميعا الثمن. تريد إسرائيل السيطرة على كل البنى التحتية في المنطقة، وإذا فشلت، تدمرها. في مثل هذه الحالة، تكون الوحدة والوقوف معًا متطلبًا أمنيًا لنا جميعًا. ونحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد للمساعدة في جهد عاجل وقوي لخلق تفاهم أمني مشترك حول هذا الخطر التاريخي، ولن نيأس من أي جهد لإزالة هذا الخطر عن أمة النبي محمد (ص).

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