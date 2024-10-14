اعتقال خليتين إرهابيتين تابعتین لـ "جيش الظلم" الإرهابي جنوب شرقي إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه برصد استخباراتي متواصل وسلسلة عمليات هجومية لقوات الاستخبارات الايرانية في المديرية العامة لاستخبارات محافظة سيستان وبلوشستان وبدعم من ولايات المحافظة، تم اعتقال خليتين ارهابيتين تابعتين لجماعة "جيش الظلم" الارهابية في مدينتي راسك وسرباز والقبض على جميع أعضائها.

وان المعتقلين كانوا يهدفون باستخدام أسلحة حربية وعبوات ناسفة لتنفيذ أعمال إرهابية وإثارة حالة من الفلتان الأمني في المحافظة، وقبل القيام بأي عملية أمنية، تم إلقاء القبض عليهم والكشف عن مكان اختباء أسلحتهم ومعداتهم المتفجرة بمساعدة القوات المسلحة الشرفاء من أبناء المحافظة وتم الاستيلاء على المعدات.

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