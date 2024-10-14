الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بغزة + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر طبية في غزة، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، جراء استهداف جيش الاحتلال لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

كما أفاد متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، بأن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى.

وأشار إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.

وتواصل قوات جيش الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 42,227 فلسطينيا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

/انتهى/