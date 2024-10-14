وزير الخارجية الايراني: الاتصالات غير المباشرة بين إيران وأمريكا متوقفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، الذي يزور مسقط حاليا، في مقابلة: "إن عمان لعبت دورا كبيرا دائما في حل مشاكل المنطقة أو خلق سياق للمفاوضات".

وأضاف: "كان هناك من قبل عملية تعرف باسم "عملية مسقط" كانت تتم عبرها اتصالات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان"، مبينا: "هذه العملية متوقفة الآن، نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة. والآن لا نرى أي أساس لهذه المحادثات حتى نتمكن من تجاوز الأزمة الحالية. ثم سنقرر ما إذا كنا سنعود إلى العمل أم لا وكيف".

كما أجاب رئيس السلك الدبلوماسي على سؤال حول ما إذا كانت هناك رسالة تم إرسالها إلى أمريكا في محادثات اليوم، وقال: "لا... لم نتبادل في هذه الرحلة اى رسالة ولم يتم إجراء أي اتصال في هذا الصدد، ولكن عبرت بقوة عن مواقف إيران في كل المشاورات واللقاءات في دول المنطقة وأردت أن تعرف جميع الأطراف، سواء امريكا او الدول الاوروبية او دول المنطقة وموقفنا واضح وتكرر مرات عديدة".

وأكد وزير الخارجية الايراني: "لا نريد الحرب والصراع مع أننا على استعداد تام لها... نعتقد أن الدبلوماسية يجب أن تنجح وتمنع حدوث أزمة كبيرة جدًا في المنطقة".

كما ذكر وزير الخارجية في هذا الحديث أن الزيارة الحالية إلى مسقط تتعلق بالقضايا الإقليمية والتشاور حول ما يحدث في المنطقة، وذكر أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك في العديد من المجالات.

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