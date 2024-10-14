غريب آبادي: على اللجنة الدولية للصليب الأحمر ادانة جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان كاظم غريب آبادي نائب الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية المتواجد في جنيف للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي التقى وتحدث مع السيدة ميريانا سبولياريك رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار غريب آبادي إلى أهمية مهمة وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأعرب عن تعازيه لرئيسة اللجنة بفقدان عدد من موظفيها جراء هجمات الكيان الصهيوني: بسبب إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على ارتكاب جرائمه في غزة، انتقلت هذه الجرائم الآن إلى لبنان.

وأضاف غريب آبادي: أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مدني نزحوا داخليا أو أصبحوا لاجئين في سوريا ودول أخرى، وفي الوقت نفسه، حذر الكيان الإسرائيلي السلطات اللبنانية من استهداف معدات الإغاثة وعمال الإنقاذ الذين يعتزمون مساعدة ضحايا الهجمات تحت الأنقاض واستهدفت عددًا من رجال الإنقاذ.

وقال نائب الشؤون القانونية والدوليية لوزارة الخارجية: "إن أوضاع الأبرياء مؤسفة للغاية، وعلينا الآن أن نعمل جميعاً على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".