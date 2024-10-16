رئيس نيكاراغوا: نتنياهو وزيلينسكي أبناء الشيطان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في خطاب له بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس قوة الشرطة في بلاده، شبه "دانييل أورتيغا"، رئيس نيكاراغوا، بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بهتلر، وفلوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بـ"ابن هتلر".

ووصف أورتيغا كليهما بأنهما "أبناء الشيطان"، مشيراً إلى أنهما يتبعان سياسات إرهابية ويسعيان لتدمير الشعوب. وقال أورتيغا عن نتنياهو: "الحكومة الإسرائيلية يديرها رئيس وزراء هو ابن الشيطان. لماذا؟ لأنه يتبع سياسة الإرهاب وهو (أدولف) هتلر". وأضاف: "إنه (نتنياهو) هتلر، نعم، رئيس وزراء إسرائيل هو هتلر الذي استقر هناك ويطالب بتدمير الشعوب".

أما عن زيلينسكي، فقد قال أورتيغا: "إنه مثل نتنياهو، نازي آخر، ابن آخر لهتلر، يريد إشراك الناتو في حرب ضد الاتحاد الروسي".

واتهم رئيس نيكاراغوا كذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بدعم وتسليح الكيان الصهيوني في جرائمه، قائلاً: "إنهم إما يدفعون الكوكب نحو حرب شاملة أو ليس أمامهم خيار سوى انتظار الهزيمة".

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