مناورات أیونز (IMEX 2024) البحري المشتركة ستقام خلال الأيام القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ستقاوم المناورات المشتركة البحرية أیونز (IMEX 2024) بمشاركة عدد من الدول المطلة على المحيط الهندي وسيستضيفها الأسطول الجنوبي لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الهدف من المناورات اجراء تدريبات لترسيخ الأمن الجماعي المستدام في المنطقة وتوسيع التعاون متعدد الاطراف بين الدول المشاركة ولإظهار حسن النية وقدرة هذه الدول على الدعم المشترك للسلام والصداقة والأمن البحري.

والهدف الأخر هو تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية وحماية خطوط الاتصال البحري والممرات المائية الدولية على اسس السلام والصداقة وتبادل المعلومات في مجال الإنقاذ البحري وتبادل الخبرات

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