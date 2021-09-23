ايران تتابع تعامل قوات الحدود الجورجية مع الرعايا الايرانيين/تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بكورونا

خطيب زاده: ايران تتابع تعامل قوات الحدود الجورجية مع الرعايا الايرانيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، ان ايران تتابع عن كثب قضية تعامل حرس الحدود الجورجي غير اللائق مع الرعايا الايرانيين.

قائد القوة البحرية: مهمة المجموعة 75 البحرية اصابت الاعداء بالخوف والهلع

أكد قائد القوة البحرية "الادميرال شهرام ايراني" أن المهمة التي قامت بها مجموعة الـ 75 البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، اصابت الاعداء بالخوف والهلع، مضيفاً، نحن لدينا احاطة شاملة بالقانون الدولي ونقوم بمهامنا مع دراية تامة بهذه الضوابط ونلتزم بها.

غريب ابادي: ايران تنتقد ازدواجية المعايير البريطانية والامريكية فيما يخص اتفاقية الغواصات

وجّه مندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، انتقاد لاذع لازدواجية المعايير من قبل بريطانيا والولايات المتحدة بما يخص اتفاقية الغواصات الاسترالية "اتفاقية اوكوس"، متأسفاً على الدول التي لامت إيران لتخصيبها اليورانيم بنسبة 60بالمئة لأغراض سلمية بينما تبيع غواصات ذات دفع نووي بنسبة 90بالمئة.

على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وزيرة الخارجية البريطانية: تعلن استعداد بريطانيا لسداد ديونها لإيران

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية استعداد بلادها لسداد ديونها لإيران على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قائد بحرية الحرس الثوري: التهديد العسكري ضد ايران غير مجد / استعراض التعبئة البحرية رسالة سلام للدول الصديقة والجارة

اكد قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الادميرال "تنكسيري" ان التهديد العسكري ضد ايران غير مجد وسنجعل الأعداء يندمون على ارتكاب ابسط عدوان .

الصحة الايرانية: تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 17 ألفا و 433 إصابة و286 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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