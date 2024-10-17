عراقجي من القاهرة: مباحثاتنا مع الرئيس المصري كانت صريحة وبناءة جدا

وافادت وكالة مهر للانباء، انه قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في تصريح من القاهرة: المباحثات مع الرئيس المصري اليوم كانت غاية في الصراحة و بناءة جداً.



واشار وزير الخارجية الايراني إلى هناك إجماع على منع زيادة التوتر وامتداد الحرب إلى المنطقة برمتها وهو ما يشكل قلقًا عامًا.