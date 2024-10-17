عراقجي من القاهرة: مباحثاتنا مع الرئيس المصري كانت صريحة وبناءة جدا

وافادت وكالة مهر للانباء، انه قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في تصريح من القاهرة: المباحثات مع الرئيس المصري اليوم كانت غاية في الصراحة و بناءة جداً.
واشار وزير الخارجية الايراني إلى هناك إجماع على منع زيادة التوتر وامتداد الحرب إلى المنطقة برمتها وهو ما يشكل قلقًا عامًا.
اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من القاهرة ان المباحثات مع الرئيس المصري اليوم كانت صريحة وبناءة جداً، مشددا على ان هناك إجماع على منع زيادة التوتر وامتداد الحرب إلى المنطقة برمتها وهو ما يشكل قلقًا عامًا.
وافادت وكالة مهر للانباء، انه قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في تصريح من القاهرة: المباحثات مع الرئيس المصري اليوم كانت غاية في الصراحة و بناءة جداً.
رمز الخبر 1949720
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